В Хабаровске проходит фестиваль патриотической литературы

В Хабаровске отгремел молодежный фестиваль «Патриотизм в литературе — 2026», который собрал под одной крышей свыше пятисот участников. Молодые дальневосточные писатели, поэты и просто ценители литературы на несколько дней выпали из повседневности и погрузились в разговоры о гражданской позиции, героическом прошлом и о том, почему слово до сих пор остается оружием. Организатором выступила Дальневосточная государственная научная библиотека, а сам фестиваль, стартовавший еще в 2022 году, с каждым разом набирает обороты.
В этом году организаторы решили пригласить громких имен, и выбор пал на двух авторов, чьи имена в литературном сообществе звучат все чаще. Москвич Алексей Шорохов — поэт, прозаик, публицист и председатель Совета по военно-художественной литературе при Союзе писателей России — и его коллега из Оренбурга Михаил Кильдяшов впервые стали персонами фестиваля. Шорохов привез в Хабаровск не только стихи, но и откровенный разговор о том, какой должна быть современная патриотическая литература.
«Я считаю, что поэзия должна открывать то, что человек знал, но забыл. Она должна быть с вызовом. Что касается моей книги “Бранная слава”, она вошла в список рекомендованной литературы для школьников 9−11 классов. Это одно из первых художественных произведений по теме СВО, изложение моей гражданской позиции, которую важно донести до нашей молодежи», — сказал Шорохов.
Первый день фестиваля превратился в настоящую творческую лабораторию. Участники разобрали десять произведений дальневосточных авторов, спорили, анализировали и размышляли над созданием новых текстов. Эксперты давали рекомендации — где-то жесткие, где-то подбадривающие, но всегда по делу. Такой формат позволил молодым авторам не просто показать себя, а получить обратную связь от профессионалов, чье мнение имеет вес.
Писатели не ограничились библиотечными стенами и отправились в учебные заведения города. Хабаровский государственный медицинский университет, ТОГУ, Дальневосточный государственный университет путей сообщения и Краевой центр образования — везде гостей встречали заполненные аудитории. Студенты задавали вопросы, иногда неудобные, иногда личные, и это, пожалуй, лучший показатель того, что разговор состоялся не для галочки.
Фестиваль проводится уже четвертый год подряд, и его главная цель остается неизменной: воспитывать патриотические чувства через литературу, расширять представления молодежи о героическом прошлом страны и формировать гражданскую позицию. И судя по тому, что число участников только растет, а в залах не оставалось свободных мест, запрос на честный разговор о Родине и ответственности художника за её судьбу у дальневосточной молодежи есть. И он очень серьезный.