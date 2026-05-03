В Хабаровске проходит фестиваль патриотической литературы

В Хабаровске отгремел молодежный фестиваль «Патриотизм в литературе — 2026», который собрал под одной крышей свыше пятисот участников. Молодые дальневосточные писатели, поэты и просто ценители литературы на несколько дней выпали из повседневности и погрузились в разговоры о гражданской позиции, героическом прошлом и о том, почему слово до сих пор остается оружием. Организатором выступила Дальневосточная государственная научная библиотека, а сам фестиваль, стартовавший еще в 2022 году, с каждым разом набирает обороты.