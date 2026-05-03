В Минспорте Прикамья рассказали о новом рекорде легкоатлета Никитина

В Министерстве физической культуры и спорта Пермского края рассказали о новом рекорде России, установленном легкоатлетом Владимиром Никитиным на Казанском марафоне.
Спортсмен стал 33-кратным Чемпионом России по лёгкой атлетике и завершил дистанцию 42,2 км за 2 часа 8 минут 7 секунд. В министерстве отметили, что это первый в истории рекорд России в марафоне, установленный на российской трассе.
«Ранее аналогичный рекорд установил Дмитрий Неделин на марафоне в Дюссельдорфе (2:08:54) — он продержался в статусе лучшего в стране всего неделю. А ещё раньше — этот рекорд не мог побить никто лет 17», — рассказали в краевом Минспорте.
В министерстве подчеркнули, что теперь пермскому спортсмену принадлежат все рекорды России, начиная с дистанции 5000 метров.
Владимир Никитин — один из самых успешных легкоатлетов последних лет. Подробнее о его жизни и спортивной карьере — в материале сайта perm.aif.ru.