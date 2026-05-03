Business Insider рассказал о проблемах морпехов с дронами из-за батарей

Корпус морской пехоты США готовится развернуть десятки тысяч беспилотников, но столкнется с новой проблемой: небольшие дроны используют литиевые батареи, которые требуют специального хранения, контроля и постоянного поддержания заряда, пишет Business Insider. В этом году морские пехотинцы должны получить 40 тыс. беспилотников.
«Если они намокнут, то загорятся, и тогда начнется неконтролируемый пожар. Его нельзя потушить водой, потому что они уже мокрые», — объяснил полковник Джереми «Хэнк» Хестер.
Многие военные системы уже используют литиевые батареи, и в подразделениях разработаны процедуры их обслуживания. Однако наращивание использования дронов корпусом, насчитывающим 170 тыс. морпехов, влечет за собой новые требования к персоналу, учитывая, что плохо обслуживаемые батареи могут выйти из строя и даже вызвать пожар, указывает издание.
«Сейчас у нас есть молодые ребята, единственная задача которых следить за тем, чтобы эти батареи не разряжались», — сказал полковник. В настоящее время они хранятся в переоборудованных транспортных контейнерах.
Корпус считает беспилотники крайне важными для подготовки морских пехотинцев к боевым действиям и задействует их для самых разных задач: от наблюдения за противником до снабжения морпехов на отдаленных аванпостах. Одним из основных является Neros Archer, дистанционно управляемый квадрокоптер, способный нести груз весом около пяти фунтов (порядка 2,3 кг) на расстояние более 12 миль (около 20 км).
По мнению Хестера, новые правила эксплуатации дронов могут быть заимствованы у авиационного подразделения Корпуса морской пехоты, где пилоты обязаны налетать достаточное количество часов для поддержания квалификации. Полковник указал на зависимость морпехов от операторов, которые совмещают управление дронами с основными задачами — например, пулеметчики и минометчики. Для них пока нет формальных требований по поддержанию высокой квалификации с течением времени.
По его словам, морская пехота, как ожидается, получит как минимум шесть типов небольших дронов. По мере внедрения этих систем в подразделения, морпехам придется работать на платформах разных производителей, каждая из которых имеет свои собственные системы управления и связи. Возможность их совместной работы с другими беспилотниками или летательными аппаратами, а также передача информации остаются технической проблемой, которую Хестер сравнил с обеспечением бесперебойного подключения телефонов разных марок к универсальному языку.
«Вам нужен своего рода Розеттский камень (стела, фрагмент которой был найден в песках Египта и помог ученым расшифровать египетские иероглифы. — РБК), чтобы независимо от формы сигнала, который передают все эти устройства, у вас был единый центральный узел, позволяющий не только интерпретировать передаваемую в цифровом виде информацию, но и знать, куда послать команду», — отметил он.
После начала войны с Ираном американские военные нарастили закупки дешевых беспилотников-перехватчиков для противостояния иранским дронам. Министр армии Дэн Дрисколл в апреле сообщал конгрессу, что после начала операции «Эпическая ярость» вооруженные силы закупили 13 тыс. беспилотников-перехватчиков. «Сейчас они стоят около $15 тыс. за штуку, — говорил он. — Мы думаем, что по мере расширения производства их цена снизится до менее чем $10 тыс., и мы сможем сбивать беспилотники Shahed, которые стоят от $30 тыс. до $50 тыс.».