Business Insider рассказал о проблемах морпехов с дронами из-за батарей

После начала войны с Ираном американские военные нарастили закупки дешевых беспилотников-перехватчиков для противостояния иранским дронам. Министр армии Дэн Дрисколл в апреле сообщал конгрессу, что после начала операции «Эпическая ярость» вооруженные силы закупили 13 тыс. беспилотников-перехватчиков. «Сейчас они стоят около $15 тыс. за штуку, — говорил он. — Мы думаем, что по мере расширения производства их цена снизится до менее чем $10 тыс., и мы сможем сбивать беспилотники Shahed, которые стоят от $30 тыс. до $50 тыс.».