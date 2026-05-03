Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая

Город переходит на летний режим и готовится к новому сезону.

Источник: Комсомольская правда

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 5 мая. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале, отметив, что решение принято на фоне устойчивого потепления: синоптики прогнозируют температуру выше климатической нормы.

Сразу после отключения тепла коммунальщики начнут подготовку к следующей зиме. Теплоснабжающим компаниям и управляющим организациям предстоит провести масштабные работы: от плановых ремонтов и обновления оборудования до проверки и перекладки труб. Особое внимание уделят внутридомовым сетям — их опрессуют и промоют, чтобы избежать аварий в холодное время года.

По словам городских властей, ранний старт подготовки позволит провести все работы без спешки и повысить надежность системы отопления к сезону 2026−2027 годов.