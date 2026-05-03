В Чите модернизируют старейшую библиотеку города

Детско-юношескую библиотеку имени Граубина в Чите впервые начали капитально ремонтировать по нацпроекту «Семья». Ее обновляют в три этапа, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Уточним, что данное учреждение является старейшей детской библиотекой в городе. Косметический ремонт там делали около 20 лет назад. А в этом году учреждение полностью преобразится. В настоящее время специалисты разбирают покрытие полов и металлические лестничные решетки, красят стены. Отмечается, что в отдельных залах поклеят новые обои. С 1 мая начнутся работы по модернизации фасада. При этом фрески со сказочными персонажами, которыми украшены стены здания, сохранят свой вид.
«Каждое из помещений будет в своей цветовой гамме, чтобы читателям было комфортно и в читальном зале, и в психологической комнате, и в актовом зале. Библиотека — центр притяжения забайкальцев различных возрастов, и нужно предлагать различные наполнения. Библиотека имени Граубина пользуется большой популярностью — более 110 тысяч читателей», — отметила и. о. зампреда правительства Забайкальского края Виктория Бессонова.
Книжный фонд детско-юношеской библиотеки имени Граубина насчитывает более 100 тысяч изданий. Только 40 тысяч из них находятся в хранилище. Остальные 60 тысяч размещены в читальных залах. Студенты-волонтеры помогают сотрудникам библиотеки перенести печатные издания для проведения ремонта без ущерба книжному фонду.
Напомним, что в 2026-м в Забайкальском крае будет отремонтировано несколько культурных учреждений. Например, библиотеку в селе Кыра откроют во второй половине года после преображения. А в Дульдурге начнет функционировать просветительский центр «Шамбала души». Его откроют на базе местной библиотеки, которая получит статус модельной.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.