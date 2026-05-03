В Чите модернизируют старейшую библиотеку города

Уточним, что данное учреждение является старейшей детской библиотекой в городе. Косметический ремонт там делали около 20 лет назад. А в этом году учреждение полностью преобразится. В настоящее время специалисты разбирают покрытие полов и металлические лестничные решетки, красят стены. Отмечается, что в отдельных залах поклеят новые обои. С 1 мая начнутся работы по модернизации фасада. При этом фрески со сказочными персонажами, которыми украшены стены здания, сохранят свой вид.