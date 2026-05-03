Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске расследуют гибель 8-летнего мальчика под колесами Changan

Удар оказался такой силы, что ребенка в тяжелейшем состоянии доставили в больницу.

Прокуратура Центрального района Хабаровска подключилась к расследованию ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия произошла днем 2 мая во дворе дома на улице Войкова. 59-летний водитель автомобиля CHANGAN совершал левый поворот и не заметил мальчика, который катался на роликах по проезжей части.

Удар оказался такой силы, что ребенка в тяжелейшем состоянии доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью — мальчик скончался.

Теперь прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты проверки, которую проводят правоохранительные органы, поставлены на контроль надзорного ведомства. Это означает, что следователям предстоит ответить на все вопросы без исключений, а прокуратура проследит, чтобы расследование прошло в полном объеме и без затягиваний.

Пока известно немногое: водитель, выполняя маневр, не убедился в его безопасности. Но почему ребенок оказался на проезжей части без присмотра, на какой скорости двигался автомобиль, можно ли было предотвратить наезд — на все эти вопросы теперь предстоит ответить следствию.