В Хабаровске расследуют гибель 8-летнего мальчика под колесами Changan

Прокуратура Центрального района Хабаровска подключилась к расследованию ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия произошла днем 2 мая во дворе дома на улице Войкова. 59-летний водитель автомобиля CHANGAN совершал левый поворот и не заметил мальчика, который катался на роликах по проезжей части.
Удар оказался такой силы, что ребенка в тяжелейшем состоянии доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью — мальчик скончался.
Теперь прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты проверки, которую проводят правоохранительные органы, поставлены на контроль надзорного ведомства. Это означает, что следователям предстоит ответить на все вопросы без исключений, а прокуратура проследит, чтобы расследование прошло в полном объеме и без затягиваний.
Пока известно немногое: водитель, выполняя маневр, не убедился в его безопасности. Но почему ребенок оказался на проезжей части без присмотра, на какой скорости двигался автомобиль, можно ли было предотвратить наезд — на все эти вопросы теперь предстоит ответить следствию.