В Краснодаре прошел четвертый городской театральный фестиваль-конкурс

Четвертый городской фестиваль-конкурс «Театр, в котором играют дети» состоялся в Краснодаре в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации столицы Кубани.
Мероприятие объединило свыше тысячи ребят в возрасте 5−17 лет. Фестиваль проходил в два этапа по семи номинациям: «Театрализованное представление», «Фольклорный спектакль», «Театральный спектакль», «Пластический спектакль», «Малые театральные формы», «Художественное слово» и «Кукольный спектакль».
Всего участники подали 140 заявок. В очный этап были отобраны свыше 60 конкурсных работ. Больше всего заявок подали в номинации «Художественное слово». На победу в ней претендовали сразу 62 чтеца. По итогам очного этапа фестиваля были определены 17 обладателей первых мест. Еще 24 человека стали серебряными и бронзовыми призерами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.