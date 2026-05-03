В Кизеле возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка

В городе Кизел Пермского края произошло ЧП с агрессивной собакой. По данным регионального управления Следственного комитета, 1 мая на улице Борьбы животное напало на подростка.
Поводом для проверки стала информация, появившаяся в социальных сетях. После ее изучения следователь Губахинского межрайонного следственного отдела принял решение о возбуждении уголовного дела.
Как уточнили в ведомстве, дело открыто по статье о халатности. В ходе расследования будет дана правовая оценка как обстоятельствам произошедшего, так и действиям ответственных должностных лиц.