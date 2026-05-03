ЧП в Литве остановило движение проходящего через Воронежскую область поезда

Состав следовал из Калининграда в Адлер.

Источник: АиФ Воронеж

Поезд № 360 сообщением Калининград — Адлер, проходящий через Воронежскую область, задерживается в пути из-за ЧП в Литве. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании в воскресенье, 3 мая.

Движение составов остановили после того, как на окраине Каунаса с рельсов сошёл локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии.

Из-за аварии от графика также отстали ещё два поезда, соединяющих Москву и Калининград. Максимальное время задержки — восемь часов.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

