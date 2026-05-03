Почему в Хабаровском крае крадут и едят собак

Хабаровский край периодически сотрясают истории, которые даже пересказывать вслух тяжело. Вот свежая: из гаражного кооператива исчезает сторожевая овчарка, а через несколько месяцев полиция ловит мужчину, который за это время успел животное убить, разделать и съесть. И такое происходит не в фильме ужасов, а прямо здесь, в краевой столице. Собаки пропадают с придомовых территорий, срываются с поводков во время прогулок, их уводят из будок — а финал один и тот же, шокирующий и кровавый.
Общество каждый раз взрывается негодованием, но воз и ныне там: преступники отделываются обязательными работами или условными сроками, а суды квалифицируют произошедшее как обычную кражу имущества. Разбираемся, как такое возможно, что говорят юристы и врачи о тех, кто видит в домашней собаке лишь кусок мяса.
Скрывался от суда.
Накануне в Хабаровске задержали 45-летнего мужчину, которого полиция искала несколько месяцев. Еще в ноябре 2025-го он проник на территорию гаражного кооператива на улице Тихоокеанской и увел оттуда ханаанскую овчарку по кличке Иволга. Собака принадлежала местному сторожу, который приобрел ее как надежного охранника и оценил в 120 тысяч рублей.
Дальнейшие события восстановили следователи. Похититель убил животное, разделал тушу, а мясо употребил в пищу. Никакого раскаяния, никаких попыток продать или перепродать — просто убил и съел, как будто речь шла о дичи в тайге. Ранее мужчина уже привлекался за грабеж и кражу, так что для него такой сценарий явно не был моральной дилеммой.
Когда дело дошло до суда, подсудимый начал игнорировать заседания. В итоге его объявили в федеральный розыск, заочно отправили под стражу и спустя несколько месяцев задержали. Сейчас он находится в следственном изоляторе, а уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Конкретная статья — кража, и именно это вызывает у многих закономерный вопрос: почему не жестокое обращение с животными?
Пьяный сосед и три дня в ванной.
В январе 2023 года в Солнечном районе произошла похожая история, которая потрясла местных жителей своей откровенной бесчеловечностью. Местный житель, 45-летний хронический алкоголик, украл лабрадора у соседки. Пес сорвался с поводка во время прогулки, чем и воспользовался злоумышленник.
Мужчина зарезал собаку и три дня держал ее тело в ванной комнате собственной квартиры, постепенно употребляя мясо в пищу. Когда соседи подняли тревогу и информация дошла до участкового, картина преступления вскрылась во всей своей тошнотворной полноте. Суд приговорил его к 480 часам обязательных работ и обязал возместить ущерб хозяйке — 18 тысяч рублей.
Именно этот приговор стал одним из самых обсуждаемых в крае: люди не могли понять, как за убийство и поедание домашнего любимца можно отделаться общественными работами. Но юристы лишь разводят руками — закон в таких случаях смотрит на собаку как на вещь, а на преступника — как на вора, а не живодера.
Сторожевой пес из частного дома и «серийный» похититель.
В сентябре 2023 года в Хабаровске зафиксировали еще один дикий случай. Мужчина 43 лет выследил сторожевого пса во дворе частного дома, дождался удобного момента и похитил животное. Дальше схема повторилась: вывез в лес, убил, освежевал и съел.
На этот раз преступнику не повезло — его задержали по горячим следам благодаря камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали момент похищения. Казалось бы, вот оно, неотвратимость наказания. Но реальный приговор снова разочаровал защитников животных: наказание ограничилось сроками, не связанными с реальным лишением свободы, а статья опять оказалась «имущественной».
В 2023—2024 годах в краевой столице и вовсе действовал «серийный» похититель. Один и тот же мужчина неоднократно крал собак, убивал их и употреблял мясо в пищу — словно наладил для себя преступный конвейер. В июне 2024 года суд назначил ему 400 часов обязательных работ.
Почему за убийство собаки судят как за кражу кошелька.
Многие задаются вопросом: почему человека, который похитил, убил и съел домашнюю собаку, судят не за живодерство, а за банальную кражу? Ответ кроется в юридической конструкции, и он способен взбесить любого владельца четвероногого друга.
«Цель преступления здесь — употребить животное в пищу, поэтому оно квалифицируется именно как кража. Собака в данном случае рассматривается как имущество, имеющее хозяина. Сам факт лишения жизни собаки юридического значения в такой ситуации не имеет», — объясняет hab.aif.ru адвокат Евгений Горбачёв.
Статья 245 УК РФ о жестоком обращении с животными вступает в силу только тогда, когда целью преступника является именно причинение страданий, садизм, получение удовольствия от мучений беспомощного существа. В этих же случаях, какими бы чудовищными они ни казались, собака для злоумышленника — всего лишь источник мяса, как украденная в магазине говядина.
«Маргинал с деградировавшей психикой».
Те, кто крадет, убивает и съедает домашних собак, не являются загадочными маньяками с изощренной философией. Это вполне конкретный, узнаваемый типаж, и врач психиатр-нарколог краевого наркологического диспансера Игорь Крюковский обрисовал его в беседе с hab.aif.ru с клинической четкостью.
«Многие из них совершали преступления в алкогольном опьянении. Явно вели асоциальный образ жизни. Многие ранее судимы за кражу, грабеж. По сути, они маргиналы. У них нет нормальных семей, беспорядочный образ жизни. Эти люди явно не обременены интеллектом, образованием, имеют низкий интеллектуальный уровень. Понятно, что злоупотребляют алкоголем, наверное, употребляют и наркотики», — говорит Крюковский.
В психиатрии и наркологии для таких случаев существует специальный термин — личностная деградация. Это неизбежный финал хронического алкоголизма, когда человек разрушается по всем фронтам: интеллектуально, эмоционально, социально. У него исчезают моральные и нравственные тормоза, он теряет способность к эмпатии, сопереживанию, сочувствию. И это равнодушие автоматически переносится и на четвероногих.
«А так как они имеют низкий уровень дохода и не в состоянии купить себе качественную еду, для них собаки являются легкой добычей», — объясняет врач.
Что касается вопроса, почему таких преступников не отправляют на психиатрическую экспертизу, то и здесь логика оказывается сугубо процессуальной. Экспертизу назначают, когда поведение человека явно выходит за рамки адекватности: психоз, бред, галлюцинации, полная потеря контакта с реальностью. В этих же случаях следователи видят другое: человек понимал, что ворует чужое имущество, осознавал, что убивает собаку, и делал это исключительно в собственных интересах. И хотя в бытовом понимании такой человек, безусловно, психически нездоров, до грани невменяемости это состояние не дотягивает. А значит, и экспертиза формально не требуется.
Именно поэтому все рассуждения о том, нормальный ли человек способен на такое, лишены смысла. К этим людям нельзя применять те же мерки, что и к социально адаптированным, психически сохранным гражданам. Они живут в своем параллельном мире, где дворовый пес — не друг, не охранник, а просто кусок мяса, который не принадлежит никому, кроме того, кто первый его схватит. И пока закон продолжает смотреть на собаку исключительно как на имущество, этот параллельный мир будет время от времени пересекаться с нашим самым жутким образом.