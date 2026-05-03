В Уфе планируют открыть новый детский центр «БалалариУм»

Детский культурно‑просветительский центр «БалалариУм» появится на базе Уфимской детской филармонии Республики Башкортостан по нацпроекту «Семья». Работа учреждения будет направлена на разностороннее развитие детей и приобщение их к культуре народов России, сообщили в администрации Уфы.
Выбранное название отражает национальный колорит и смысловую нагрузку центра. Оно образовано от слияния двух слов: «балалар» (в переводе с башкирского — «дети») и «ум».
Пространство объединит в себе семь зон, большинство из которых будут названы именами выдающихся деятелей культуры и искусства — уроженцев республики: инструментальный коворкинг «Загир Исмагилов», вокальный коворкинг «Фидан Гафаров», медиалаборатория «Вильдан Галин», лаборатория звука «Юрий Шатунов», мастерская событий «Инна Чурикова», литературная гостиная «Сергей Аксаков». Кроме того, в центре появится игровая зона «Детствотека».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.