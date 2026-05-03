В Ростовской области на торгах продают автобусы для перевозки детей

В Ростовской области выставили на аукцион два школьных автобуса из Цимлянского района. Соответствующая информация опубликована на портале «ГИС Торги».
Стартовая цена каждого — 339,6 тыс. рублей. Транспорт ранее использовался Камышевской казачьей и Маркинской средней школами. Продажа проходит в ходе приватизации муниципального имущества.
Оба автобуса — модели ПАЗ-32053−70, выпущены в 2013 году. Машины идентичны: жёлтого цвета, с бензиновыми двигателями. Заявки на участие в торгах принимают до 25 мая. Победителя определят 29 мая.
