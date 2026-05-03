МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года, к полудню воздух в столице прогрелся до плюс 18,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Как и ожидалось, сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года — по данным базовой метеостанции города ВДНХ, к полудню воздух в столице прогрелся до плюс 18,8 градуса. До этого в лидерах был последний день марта, тогда максиму составил плюс 17,6 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в теплых лидерах года сегодняшнему воскресенью ходить лишь до понедельника: завтра в столице еще теплее — до 23- 25 градусов тепла.