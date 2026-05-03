В районах Омской области завершают отопительный сезон

Районные администрации по Омской области стали извещать местных жителей о завершении отопительного сезона 2025−2026 года. В частности, официальное сообщение подобного содержания опубликовано представителями Администрации Полтавского района Омской области, в данном случае речь идет о прекращении централизованной подачи тепла с понедельника, 4 мая 2026 года.
«В соответствии с распоряжением Главы Полтавского района Омской области № 102 от 30 апреля 2026 года отопительный сезон 2026 года в нашем районе завершится 4 мая», — поясняется в публикации с указанием на установившуюся теплую погоду (свыше +8 градусов в течение трех и более дней).
Ранее аналогичное сообщение опубликовали в Любинском районе, где отопительный сезон завершается 5 мая 2026.
Стоит напомнить, что в Омске отопление стали выключать 27 апреля 2026 года.