В районах Омской области завершают отопительный сезон

Еще один район Омской области завершает отопительный сезон после майских праздников.

Источник: AP 2024

Районные администрации по Омской области стали извещать местных жителей о завершении отопительного сезона 2025−2026 года. В частности, официальное сообщение подобного содержания опубликовано представителями Администрации Полтавского района Омской области, в данном случае речь идет о прекращении централизованной подачи тепла с понедельника, 4 мая 2026 года.

«В соответствии с распоряжением Главы Полтавского района Омской области № 102 от 30 апреля 2026 года отопительный сезон 2026 года в нашем районе завершится 4 мая», — поясняется в публикации с указанием на установившуюся теплую погоду (свыше +8 градусов в течение трех и более дней).

Ранее аналогичное сообщение опубликовали в Любинском районе, где отопительный сезон завершается 5 мая 2026.

Стоит напомнить, что в Омске отопление стали выключать 27 апреля 2026 года.