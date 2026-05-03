В станице Медведовской на Кубани приступили к благоустройству парка

На территории проведут озеленение и откроют воркаут-зону, памп-трек и универсальную спортплощадку.

Работы по благоустройству парка на территории возле Дома культуры в станице Медведовской Краснодарского края стартовали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновление проведут в течение двух лет, сообщили в администрации Тимашевского района, в состав которого входит населенный пункт.

Благоустройство разбили на два этапа. На территории площадью 2,3 гектара проведут дополнительное озеленение и сделают спортивные зоны: появятся место для воркаута, памп-трек, универсальная спортивная площадка.

«Медведовское поселение — крупнейший населенный пункт после города Тимашевска, здесь проживают около 20 тысяч человек. На территории работают три школы, пять детских садов, больница. Поэтому этот парк будет очень востребован большими и маленькими жителями», — отметил глава Медведовского сельского поселения Николай Авчинников.

За последние несколько лет в станице благоустроили несколько общественных пространств: например, открыли парк после реконструкции и установили новую спортивную площадку. В настоящее время в Медведовской продолжается строительство корпуса школы № 2 на 825 человек.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.