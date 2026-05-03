Восемь образовательных объектов строят в Очаково-Матвеевском

«Сразу восемь объектов образования одновременно строят в районе Очаково-Матвеевское. Среди них три детских сада, четыре школы и один образовательный комплекс. Объекты возводят за счет бюджетных и внебюджетных средств. Совокупно их смогут посещать 700 воспитанников и около 4 тыс. учеников. Строительство всех объектов планируют завершить в ближайшие годы», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Новые образовательные учреждения — важная часть комфортной городской среды. Их строят одновременно с жилыми кварталами (ЖК), чтобы родители могли выбрать школу или детский сад рядом с домом. Например, в ЖК «Новое Очаково» появится школа на 1100 мест — это крупнейший образовательный объект, который сейчас возводят в районе.
«Площадь будущего здания составит почти 22,6 тыс. кв. м. В настоящий момент его общая готовность составляет около 60%. На площадке завершаются кровельные работы, идет отделка фасада, прокладка внутренних инженерных сетей и коммуникаций. Внутри здания, помимо учебных кабинетов, запроектированы зоны робототехники, ИТ-полигон, два спортивных зала, просторные рекреации. Вокруг оборудуют школьный стадион, зоны для отдыха и занятий на улице. Украсит территорию разнообразное озеленение. После завершения строительства объект передадут на баланс города», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.