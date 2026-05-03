Восемь образовательных объектов строят в Очаково-Матвеевском

«Сразу восемь объектов образования одновременно строят в районе Очаково-Матвеевское. Среди них три детских сада, четыре школы и один образовательный комплекс. Объекты возводят за счет бюджетных и внебюджетных средств. Совокупно их смогут посещать 700 воспитанников и около 4 тыс. учеников. Строительство всех объектов планируют завершить в ближайшие годы», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.