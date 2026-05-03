Голикова назвала Путина настоящим мужчиной

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призналась, что считает президента России Владимира Путина настоящим мужчиной.
Глава государства вместе с вице-премьером и министром здравоохранения Михаилом Мурашко 28 апреля посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) НМХЦ имени Н. И. Пирогова в Москве.
В ходе осмотра пошел дождь, президент раскрыл зонт, укрыв от непогоды сопровождавших его вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Не дал, не дал (самой держать зонт — ред.), поберег меня… У нас президент — настоящий мужчина», — сказала Голикова автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.