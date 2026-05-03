Российские продуктовые сети впервые с пандемии столкнулись с падением посещаемости

По словам аналитиков, это связано с изменением потребительского поведения.

Крупнейшие продуктовые сети России столкнулись с заметным охлаждением спроса. По данным РБК, в I квартале замедлились темпы роста продаж, а посещаемость магазинов впервые со времен пандемии перестала расти.

По словам аналитиков, это связано с изменением потребительского поведения: россияне стали реже ходить в магазины и более тщательно планировать покупки.

Совокупный показатель снизился до 11,8% против 16,9% годом ранее. Такие оценки приводит Infoline на основе отчетности по МСФО.

Замедление затронуло почти весь рынок: восемь из десяти крупнейших сетей снизили темпы роста (без учета Fix Price). На этом фоне лишь отдельные игроки смогли удержать или улучшить показатели.

Лидером по-прежнему остается «Лента», увеличившая выручку на 23,4% — до 306,9 млрд руб. без НДС. Компания фактически сохранила прошлогодний темп (23,2%), что аналитики связывают с активными инвестициями и расширением сети.

Сервис «Самокат» также показал ускорение. Рост составил 12,2% против 9,9% годом ранее, выручка достигла 68,1 млрд руб.

Крупные игроки показали более слабые результаты. X5 увеличила выручку на 11,3% — до 1,2 трлн руб., тогда как «Магнит», по оценке Infoline, — на 13%, до 910,5 млрд руб. Для сравнения, в I квартале 2025 года рост составлял 20,7% и 14,1% соответственно.