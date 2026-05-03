Резкие перепады температур в 15 градусов ждут волгоградцев перед Днем Победы

В Волгоградской области 4 мая местами еще будут заморозки до −3 градусов. Температура преподнесет перепады от +2…+7º ночью, до +13…+18º днем. При местами уже потеплеет до +22º. 5 мая ночью — от нуля до +9, днем +16…+21º, на юге почти летняя жара до +25º. 6 мая будет дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение: во время грозы провода будет рвать сильный ветер. Ночью в прогнозе снова заморозки до −3 градусов, а в Елани, Рудне, Палласовке, Ольховке и Фролово прогнозируют опасное явление — переувлажнение почвы. Зато днем в среду уже на всей территории региона +21…+26º.