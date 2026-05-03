Из-за железнодорожной аварии в Литве задерживаются пять поездов, следующих в Калининград и из него — Беспрозванных

Часть составов находится на российской территории, остальные остановлены в Беларуси.

Источник: Клопс.ru

Из-за схода грузового поезда с железной дороги в Литве задерживаются пять пассажирских составов, которые ехали в Калининград и из области. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале в воскресенье, 3 мая.

«Два поезда, отправленные от нас в Москву и Адлер, стоят на российской территории и в ближайшее время будут направлены на станцию в Черняховск. Там пассажиров обеспечат питанием, водой, при необходимости окажут и медпомощь. Три поезда остановлены на белорусских станциях. Созвонился с нашими белорусскими коллегами, чтобы оказали необходимую помощь пассажирам», — заявил глава области.

Из-за задержки поездов в РЖД развернут оперативный штаб. Губернатор отметил, что Литовские железные дороги пока не назвали сроки возобновления движения. Как только появится информация, КЖД начнёт готовить составы к отправлению.

Все профильные службы регионального правительства, МЧС и РЖД мобилизованы на случай принятия оперативных мер. Держу ситуацию на контроле", — добавил Беспрозванных.

Ночью на станции «Еся» Литовской железной дороги повредилась инфраструктура, и поезда на участке остановили. После прибытия в область пассажирам пообещали выдать воду и питание. Калининградцы, застрявшие в пути, рассказали «Клопс» о ситуации.

