Московская компания сократила сроки ремонта и обслуживания автомобилей

Поставщик транспортных услуг — компания «СОИР» из Москвы — сократил сроки ремонта и обслуживания автомобилей более чем в 1,5 раза при поддержке федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
В качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий был выбран сервисный центр, который проводит техническое обслуживание и ремонт транспорта предприятия и сторонних организаций. В ходе диагностики эксперты выявили ключевые потери в организации ремонтных процессов. Анализ перемещений транспорта и персонала показал избыточные маршруты перед заездом на ремонт, а также значительные затраты времени на поиск инструмента и комплектующих.
В сервисном центре оптимизировали маршруты движения, внедрили предварительное оформление направления на ремонт по итогам диагностики, а склады резины и стекла перенесли ближе к рабочим зонам. Отдельное внимание уделили качеству первичного осмотра: ранее до трети автомобилей возвращалось с новыми неисправностями из-за несвоевременного выявления дефектов. Внедрение системного контроля и работа с причинами дефектов позволили снизить количество возвратов и сократить трудозатраты на повторные операции.
«Ключевым результатом для нас стало повышение управляемости сервисного центра. Мы получили инструмент, который позволяет заранее планировать загрузку рабочей бригады, равномерно распределять поток техники и снижать пиковые нагрузки. Это дало более стабильный ритм работы, сократило простои и повысило загрузку производственных мощностей. В дальнейшем планируем тиражировать эти подходы на другие участки и использовать их как основу для масштабирования бизнеса», — отметил генеральный директор управляющей компании Денис Гулин.
В результате реализации проекта количество техники, ежедневно находящейся в процессе или ожидании ремонта, снизилось на 51%. Средний срок ремонта одной машины при этом сократился на 17%, а число отремонтированных одной бригадой за смену автомобилей увеличилось с 2,5 до 4 единиц.
Предприятие продолжит работать над повышением эффективности и распространит полученный на пилотном потоке опыт на другие бизнес-процессы. Кроме того, 15 сотрудников прошли очное обучение инструментам бережливого производства, 2 специалиста стали сертифицированными инструкторами. Еще 12 человек изучили курс на онлайн-платформе «Производительность.рф».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.