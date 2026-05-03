В Красноярске в начале мая потеплеет до +29 градусов

В Красноярске на неделе с 3 по 9 мая ожидается постепенное потепление — от +12 до почти летних +29 градусов к выходным. При этом первые дни будут сопровождаться дождями, а ближе к концу недели установится ясная и сухая погода. В воскресенье, 3 мая, днем будет около +15 градусов, без осадков, ночью похолодает до +3. Уже в понедельник, 4 мая, погода испортится: синоптики прогнозируют дожди с вероятностью до 91%, температура днем опустится до +12 градусов, ночью — около +3. Во вторник, 5 мая, осадки сохранятся, но станет чуть теплее — до +17 днем и +5 ночью. В среду, 6 мая, дождливая погода продолжится, температура останется на уровне +17 градусов днем и +5 ночью. Со второй половины недели в городе установится более комфортная погода. В четверг, 7 мая, осадки прекратятся, воздух прогреется до +22 градусов днем и +9 ночью. В пятницу, 8 мая, станет еще теплее — до +25 градусов, ночью около +12. К выходным в Красноярске ожидается почти летняя погода: в субботу, 9 мая, синоптики прогнозируют до +29 градусов днем и около +12 ночью, без осадков. По данным Среднесибирского УГМС, ветер на протяжении недели будет умеренным — от 2 до 6 м/с, а атмосферное давление останется в пределах нормы. Напомним, что в Красноярске ограничат движение транспорта в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы.