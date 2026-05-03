В Лескенском районе КБР стартовал капремонт школы имени Долова

Учебные классы оснастят высокотехнологичным оборудованием.

Источник: Национальные проекты России

Работы по масштабному обновлению школы имени Х. Х. Долова начались в селе Хатуей в Лескенском районе Кабардино-Балкарии. Учреждение модернизируют по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве науки и просвещения республики.

За почти 50-летнюю историю существования школы капитальный ремонт там проводят впервые. На сегодняшний день подрядная организация уже вышла на объект. Специалисты приступили к демонтажным работам. Им предстоит привести в порядок кровельное покрытие и оконные блоки, а также заменить все инженерные системы и санузлы.

Преобразится и внешний облик школы. Проект обновления включает в себя ремонт фасада здания. На финальном этапе работ учебные классы оснастят высокотехнологичным оборудованием. Это позволит создать в школе образовательную среду, соответствующую самым высоким федеральным стандартам.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.