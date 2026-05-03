Аэропорт Чкалов снял ограничения на полеты

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) возобновил прием и отправку рейсов — введенные ранее ограничения отменены. Как сообщили в Росавиации, меры принимались исключительно ради безопасности полетов.
Ограничения действовали со вчерашнего дня — из-за атаки БПЛА воздушное пространство над городом было временно закрыто. Из-за этого часть рейсов пришлось задержать, а пассажирам — провести больше времени в терминале. Всего из расписания выбились семь рейсов.
В период ожидания с пассажирами работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта: помогали с информацией и сопровождением. Сейчас ситуация стабилизируется, аэропорт постепенно возвращается к привычному ритму.
Пассажирам советуют заранее проверять статус своего рейса на онлайн-табло или сайтах авиакомпаний и учитывать обновления расписания перед поездкой в аэропорт.
Напомним, этой ночью в деревне под Кстово силами ПВО был сбит один беспилотник. К счастью, обошлось без пострадавших, повреждений жилых построек также не зафиксировано.