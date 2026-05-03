Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Чкалов снял ограничения на полеты

Воздушная гавань возвращается к обычному расписанию.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) возобновил прием и отправку рейсов — введенные ранее ограничения отменены. Как сообщили в Росавиации, меры принимались исключительно ради безопасности полетов.

Ограничения действовали со вчерашнего дня — из-за атаки БПЛА воздушное пространство над городом было временно закрыто. Из-за этого часть рейсов пришлось задержать, а пассажирам — провести больше времени в терминале. Всего из расписания выбились семь рейсов.

В период ожидания с пассажирами работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта: помогали с информацией и сопровождением. Сейчас ситуация стабилизируется, аэропорт постепенно возвращается к привычному ритму.

Пассажирам советуют заранее проверять статус своего рейса на онлайн-табло или сайтах авиакомпаний и учитывать обновления расписания перед поездкой в аэропорт.

Напомним, этой ночью в деревне под Кстово силами ПВО был сбит один беспилотник. К счастью, обошлось без пострадавших, повреждений жилых построек также не зафиксировано.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше