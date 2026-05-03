Беспрозванных прокомментировал ситуацию с задержкой поездов из-за ЧП в Литве

По словам губернатора, пока нет информации о возобновлении движения.

Источник: Комсомольская правда

Из-за схода грузового состава на путях в Литве по-прежнему задерживаются пять пассажирских поездов калининградского направления. ЧП, напомним, произошло в ночь на воскресенье.

Два поезда, которые выехали из Калининграда в Москву и Адлер, не успели пересечь границу и находятся на территории нашей области.

— В ближайшее время они будут направлены на станцию в Черняховск. Там пассажиров обеспечат питанием, водой, при необходимости окажут и медпомощь, — написал Алексей Беспрозванных в соцсетях.

Три поезда, которые направлялись в Калининград, сейчас стоят на станциях в Беларуси.

— Созвонился с нашими белорусскими коллегами, чтобы оказали необходимую помощь пассажирам. За что им большое спасибо! — сообщил глава региона.

По словам губернатора, пока от Литовских железных дорог не поступало информации о том, когда движение поездов может возобновиться.

