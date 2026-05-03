Пляжи в Таганроге начали готовить к купальному сезону, который начнется с 1 июня

В Таганроге ведется подготовка пляжей к купальному сезону 2026 года. Об этом сообщила в соцсетях глава города Светлана Камбулова.
В преддверии летнего отдыха на пляжах запланирован большой объем работ, часть из которых уже выполнена. Например, проведена обработка территории от клещей и грызунов. В ближайшее время начнется обследование и очистка морского дна.
— Для проведения санитарно эпидемиологической экспертизы будут сданы необходимые пробы воды. Заключения экспертов должны быть получены до 25 мая, — говорится в сообщении.
Кроме того, к этому сроку планируется завезти песок. Глава Таганрога напомнила, что купальный сезон начнется с 1 июня и продлится до 1 сентября. Все это время на городских пляжах будут дежурить спасатели и медики.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.