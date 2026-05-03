На Никитинской улице в Москве возведут новостройку на 309 квартир

Жилой комплекс на 309 квартир построят на Никитинской улице в столичном районе Измайлово, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Сейчас на стройплощадке начались работы по устройству фундаментной плиты. В доме будет 309 квартир совокупной жилой площадью почти 17 тысяч квадратных метров. Всю территорию вокруг здания комплексно благоустроят. Во внутреннем дворе организуют досуговую зону: на безопасном прорезиненном покрытии появится детская игровая площадка, а рядом с ней — место для отдыха, где смогут комфортно расположиться родители и другие жильцы дома. Отдельно на участке смонтируют зону воркаута для занятий спортом», — сообщил Овчинский.
Площадь четырехсекционного жилого комплекса переменной этажности составит почти 30 тыс. кв. м. На первом этаже новостройки оборудуют помещения для объектов инфраструктуры. В будущем там можно будет разместить магазины и пункты выдачи заказов, кофейни и пекарни, а также аптеки. Кроме того, в каждом подъезде предусмотрены комнаты для консьержей и колясочные. На подземном уровне запроектирован паркинг на 91 машино-место.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.