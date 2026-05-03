Татарстан и Белоруссия подписали ряд соглашений по итогам бизнес-форума

Так, администрация свободной экономической зоны «Брест» и технополис «Химград» заключили соглашение о сотрудничестве. Также подписан договор поставки между «Савушкин продукт» и группой компаний «Три кита». Кроме того, оформлен меморандум о применении инновационных материалов для дорожной разметки «Экватор PRO 40» и «Стрела PRO 40», разработанных группой компаний «СТиМ». Их планируют использовать на автодорогах Татарстана.