Татарстан и Белоруссия подписали ряд соглашений по итогам бизнес-форума

Бизнес-форум «Брестская область — Татарстан» прошел в Казани в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе минпромторга региона. По итогам встречи между Белоруссией и Татарстаном был подписан ряд документов.
Участники бизнес-форума провели двусторонние переговоры в формате B2B. Партнеры обсудили возможные направления взаимодействия и установили прямые контакты с компаниями, представляющими интерес.
Так, администрация свободной экономической зоны «Брест» и технополис «Химград» заключили соглашение о сотрудничестве. Также подписан договор поставки между «Савушкин продукт» и группой компаний «Три кита». Кроме того, оформлен меморандум о применении инновационных материалов для дорожной разметки «Экватор PRO 40» и «Стрела PRO 40», разработанных группой компаний «СТиМ». Их планируют использовать на автодорогах Татарстана.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.