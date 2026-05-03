Татарстан и Белоруссия подписали ряд соглашений по итогам бизнес-форума

Благодаря этому партнеры расширят сотрудничество в сферах экономики, торговли и транспортной инфраструктуры.

Источник: Национальные проекты России

Бизнес-форум «Брестская область — Татарстан» прошел в Казани в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе минпромторга региона. По итогам встречи между Белоруссией и Татарстаном был подписан ряд документов.

Участники бизнес-форума провели двусторонние переговоры в формате B2B. Партнеры обсудили возможные направления взаимодействия и установили прямые контакты с компаниями, представляющими интерес.

Так, администрация свободной экономической зоны «Брест» и технополис «Химград» заключили соглашение о сотрудничестве. Также подписан договор поставки между «Савушкин продукт» и группой компаний «Три кита». Кроме того, оформлен меморандум о применении инновационных материалов для дорожной разметки «Экватор PRO 40» и «Стрела PRO 40», разработанных группой компаний «СТиМ». Их планируют использовать на автодорогах Татарстана.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
