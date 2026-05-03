Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литовские железные дороги не говорят, когда возобновят движение: пять поездов в Калининград застряли в пути

Пять поездов, следующих в Калининград и обратно, задерживаются из-за схода грузового состава в Литве. Литовские железные дороги до сих пор не сообщили, когда планируют восстановить движение. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Два поезда — на Москву и Адлер — стоят на российской территории. Их скоро направят на станцию в Черняховск, где…

Источник: Янтарный край

Пять поездов, следующих в Калининград и обратно, задерживаются из-за схода грузового состава в Литве. Литовские железные дороги до сих пор не сообщили, когда планируют восстановить движение. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Два поезда — на Москву и Адлер — стоят на российской территории. Их скоро направят на станцию в Черняховск, где пассажиров обеспечат едой, водой и при необходимости медпомощью. Ещё три состава застряли в Беларуси. Губернатор связался с местными властями, и те помогают людям. За это Беспрозванных их поблагодарил.

РЖД развернули оперативный штаб. Как только ЛЖД даст прогноз, Калининградская железная дорога сразу начнёт возобновлять движение.

Все службы правительства области, МЧС и РЖД мобилизованы. Губернатор держит ситуацию на контроле: «На данный момент от Литовских железных дорог не поступало информации о прогнозе возобновления движения, как только они сообщат — Калининградская железная дорога начнет принимать меры по возобновлению движения наших поездов», — написал губернатор.

По данным «Литовских железных дорог», утром 3 мая в Каунасском районе сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона поезда из Германии. У грузового поезда, следовавшего из немецкого Дуйсбурга, сошли с рельсов локомотив и четыре вагона. В нескольких из них перевозили метанол, но, по данным спасателей, утечки опасных веществ не произошло.

Пассажирские составы, которые следуют через Литву, встали. Российская Федеральная пассажирская компания ранее сообщала о задержке трёх поездов на калининградском направлении, но позже цифра выросла до пяти.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше