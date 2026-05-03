Литовские железные дороги не говорят, когда возобновят движение: пять поездов в Калининград застряли в пути

Пять поездов, следующих в Калининград и обратно, задерживаются из-за схода грузового состава в Литве. Литовские железные дороги до сих пор не сообщили, когда планируют восстановить движение. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
Два поезда — на Москву и Адлер — стоят на российской территории. Их скоро направят на станцию в Черняховск, где пассажиров обеспечат едой, водой и при необходимости медпомощью. Ещё три состава застряли в Беларуси. Губернатор связался с местными властями, и те помогают людям. За это Беспрозванных их поблагодарил.
РЖД развернули оперативный штаб. Как только ЛЖД даст прогноз, Калининградская железная дорога сразу начнёт возобновлять движение.
Все службы правительства области, МЧС и РЖД мобилизованы. Губернатор держит ситуацию на контроле: «На данный момент от Литовских железных дорог не поступало информации о прогнозе возобновления движения, как только они сообщат — Калининградская железная дорога начнет принимать меры по возобновлению движения наших поездов», — написал губернатор.
По данным «Литовских железных дорог», утром 3 мая в Каунасском районе сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона поезда из Германии. У грузового поезда, следовавшего из немецкого Дуйсбурга, сошли с рельсов локомотив и четыре вагона. В нескольких из них перевозили метанол, но, по данным спасателей, утечки опасных веществ не произошло.
Пассажирские составы, которые следуют через Литву, встали. Российская Федеральная пассажирская компания ранее сообщала о задержке трёх поездов на калининградском направлении, но позже цифра выросла до пяти.