Власти о задержке поездов в Калининград: От Литвы не поступала информация о прогнозе возобновления движения

«Литовские железные дороги» пока не давали прогнозов о возобновлении движения поездов на калининградском направлении. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.
«Пять поездов, которые следовали в Калининград и из Калининграда задерживаются из-за схода грузового поезда на литовской железной дороге. Совместно с руководством РЖД отрабатываем ситуацию. Несколько поездов находятся на российской территории, часть — на белорусской», — рассказал Беспрозванных.
По его словам, два поезда следовали в Москву и Адлер — они находятся на территории региона. В ближайшее время составы направят в Черняховск. Там пассажиров обеспечат питанием, водой и при необходимости окажут медицинскую помощь.
Три поезда, которые ехали в сторону Калининграда, стоят в Белоруссии. Губернатор отметил, что связывался с властями республики, чтобы пассажиры также получили необходимую помощь.
«РЖД развернут оперативный штаб по этой ситуации. На данный момент от “Литовских железных дорог” не поступало информации о прогнозе возобновления движения, как только они сообщат — КЖД начнёт принимать меры по возобновлению движения наших поездов. Все профильные службы регионального правительства, МЧС и РЖД мобилизованы на случай принятия оперативных мер. Держу ситуацию на контроле», — заключил Алексей Беспрозванных.
Движение поездов на калининградском направлении приостановили 3 мая. На станции Еся в Литве сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона. В результате повреждена железнодорожная инфраструктура.