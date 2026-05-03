Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти о задержке поездов в Калининград: От Литвы не поступала информация о прогнозе возобновления движения

Два состава находятся на территории региона, три — в Белоруссии.

«Литовские железные дороги» пока не давали прогнозов о возобновлении движения поездов на калининградском направлении. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

«Пять поездов, которые следовали в Калининград и из Калининграда задерживаются из-за схода грузового поезда на литовской железной дороге. Совместно с руководством РЖД отрабатываем ситуацию. Несколько поездов находятся на российской территории, часть — на белорусской», — рассказал Беспрозванных.

По его словам, два поезда следовали в Москву и Адлер — они находятся на территории региона. В ближайшее время составы направят в Черняховск. Там пассажиров обеспечат питанием, водой и при необходимости окажут медицинскую помощь.

Три поезда, которые ехали в сторону Калининграда, стоят в Белоруссии. Губернатор отметил, что связывался с властями республики, чтобы пассажиры также получили необходимую помощь.

«РЖД развернут оперативный штаб по этой ситуации. На данный момент от “Литовских железных дорог” не поступало информации о прогнозе возобновления движения, как только они сообщат — КЖД начнёт принимать меры по возобновлению движения наших поездов. Все профильные службы регионального правительства, МЧС и РЖД мобилизованы на случай принятия оперативных мер. Держу ситуацию на контроле», — заключил Алексей Беспрозванных.

Движение поездов на калининградском направлении приостановили 3 мая. На станции Еся в Литве сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона. В результате повреждена железнодорожная инфраструктура.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше