В Беслане в этом году отремонтируют детский сад № 5

Детский сад № 5 в Беслане станет одним из шести объектов дошкольного образования в Республике Северной Осетии — Алании, которые обновят в этом году по нацпроекту «Семья». Капремонт идет в двух корпусах здания, сообщили в министерстве строительства и архитектуры региона.
В настоящее время строители занимаются демонтажными работами и готовятся к установке новых систем отопления, канализации, электроснабжения. Мастера также проводят штукатурные работы и модернизируют кровлю. Все это необходимо для того, чтобы улучшить условия пребывания воспитанников и сотрудников в детском саду. Одновременно на объекте трудятся пять бригад.
Детский сад № 5 ремонтируют впервые за 20 лет. В учреждении воспитывается больше 130 детей. На время ремонта их перевели в другие местные образовательные учреждения. По плану работы завершат в конце ноября этого года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.