«Против огня шли врукопашную»: ликвидаторы возникшего из-за туристов пожара под Красноярском потушили его спустя двое суток

Ликвидирован лесной пожар на Есауловской петле, который возник по вине туристов 1 мая.
Почти двое суток шла борьба с огнем на высоких крутых склонах. Площадь пожара составила 17 гектаров. Сильный ветер менял направление и «перебрасывал» пламя в разные стороны, местами поднимал на высоту человеческого роста. И всё это почти в тридцатиградусную жару, рассказали специалисты красноярского лесопожарного центра.
«Технику в горной местности не применить, поэтому против огня, можно сказать, шли “врукопашную”. Пускали огню огонь навстречу и так останавливали движение кромок. Потом засыпали песком, заливали водой из ранцевых лесных огнетушителей, дотушивали воздуходувками», — рассказали огнеборцы.
Жителям края нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огне, в очередной раз напоминают пожарные. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.
При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на бесплатную прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.