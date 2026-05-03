В Литве сошли с рельсов локомотив и четыре вагона с метанолом: пять поездов в Калининград застряли в пути

Два поезда — № 148 Калининград — Москва и № 360 Калининград — Адлер — стоят на российской территории. В ближайшее время их направят на станцию в Черняховск, где пассажиров обеспечат питанием, водой и при необходимости медицинской помощью. Ещё три состава остановлены на белорусских станциях. Губернатор связался с местными властями, и те помогают людям.