В Литве сошли с рельсов локомотив и четыре вагона с метанолом: пять поездов в Калининград застряли в пути

грузового поезда, следовавшего из немецкого Дуйсбурга, сошли с рельсов локомотив и четыре вагона. В нескольких из них перевозили метанол, но, по данным спасателей, утечки опасных веществ не произошло.
«В окружающую среду никакие опасные химические вещества не попали. На месте происшествия продолжают работать железнодорожные сотрудники», — сообщили в Каунасском управлении противопожарной и спасательной службы.
Авария произошла в Рокайском старостве, в деревне Вингите, на 44-м километре линии Еся — Рокай. Из-за происшествия непроходимы также два соседних пути шириной 1520 мм. В результате полностью остановлено движение в направлении Кибартай и Мариямполе.
Всего затронуты маршруты 22 пассажирских поездов — около 800 человек. Часть рейсов заменят автобусами. Транзитное движение пассажирских поездов на некоторое время полностью остановлено.
Инцидент затронул и транзитные пассажирские поезда, следующие в Калининград и обратно. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что задерживаются пять составов.
Два поезда — № 148 Калининград — Москва и № 360 Калининград — Адлер — стоят на российской территории. В ближайшее время их направят на станцию в Черняховск, где пассажиров обеспечат питанием, водой и при необходимости медицинской помощью. Ещё три состава остановлены на белорусских станциях. Губернатор связался с местными властями, и те помогают людям.
«Созвонился с нашими белорусскими коллегами, чтобы оказали необходимую помощь пассажирам. За что им большое спасибо!» — написал Беспрозванных.
РЖД развернули оперативный штаб. Однако от Литовских железных дорог пока нет прогноза о возобновлении движения. Как только информация появится, Калининградская железная дорога начнёт принимать меры. Все профильные службы регионального правительства, МЧС и РЖД мобилизованы. Губернатор держит ситуацию на контроле.
Представители литовских железных дорог (LTG) работали всю ночь. Состав уже отцеплен, сейчас идёт удаление сошедших с рельсов вагонов и локомотива. Когда движение восстановят, пока не сообщается.
На территории Литвы и Беларуси у калининградцев действует роуминг. Власти ранее рекомендовали отключать телефоны ещё до пересечения границы: с ноября российские операторы блокируют мобильный интернет и СМС на 24 часа после въезда в РФ — это новая мера безопасности и защиты от БПЛА.
Информацию о движении поездов можно отслеживать в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по телефону 8−800−775−00−00.
Это вторая авария на литовских железных дорогах за последние дни. 1 мая на станции Гуджюнай в Кедайняйском районе с рельсов сошли три вагона с щебнем. Тогда из-за происшествия задержали 23 пассажирских поезда.