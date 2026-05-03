Более 650 тыс руб отсудил воронежец у УК за разбитую упавшей штукатуркой машину

Инцидент произошел 2 июня 2025 года: с фасада здания упала штукатурка на «Форд Куга». Из-за этого автомобиль получил повреждения — трещины на стекле панорамной крыши и на лобовом, вмятины на задней части крыши и двери багажника. Согласно проведенной воронежцем экспертизе, на ремонт требуется 548 450 рублей. Мужчина просил также возместить за счет ответчика расходы на экспертизу 12 тыс рублей, а еще 10 тыс рублей — компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.