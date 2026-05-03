Кирсановский краеведческий музей в Тамбовской области закупит оборудование

Кирсановский краеведческий музей в Тамбовской области обновит материально-техническую базу при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации города Кирсанова.
На первом этапе организована поставка специализированных систем для музейных хранилищ. В учреждение поступят современные стеллажи и шкафы, предназначенные для хранения картин, газетного фонда, минералогических коллекций и архивных документов.
«Наш музей всегда ответственно подходил к сохранению экспонатов, и имеющееся оборудование во многом позволяло решать эту задачу. Однако появление новых систем хранения — это не замена старого на новое, а принципиально иной уровень защиты музейных ценностей. Для картин важна вертикальная фиксация без нагрузки на подрамник, для газет и документов — определенный режим и материалы полок, для минералов — индивидуальные ячейки. Ведь от того, как хранится фонд, зависит, увидят ли наши земляки эти реликвии через десятилетия», — подчеркнула директор музея Ирина Шапиро.
В настоящее время продолжается приемка и размещение поступающего оборудования. Завершение работ по переоснащению хранилищ позволит значительно повысить сохранность музейного собрания и создать резерв для пополнения коллекций в будущем.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.