Крестовский мост в Москве промыли в рамках весенней уборки

«В общей сложности привели в порядок после зимы более 2 тыс. объектов — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Провели промывку Крестовского путепровода, который расположен на проспекте Мира и проходит над путями Октябрьской железной дороги», — сказал заммэра, слова которого приводит пресс-служба комплекса.
Бирюков отметил, что работы выполнила бригада коммунальных служб, также были задействованы две поливомоечные машины. Движение автомобилей и пешеходов на время работ не ограничивалось.
«Тщательно промыли с помощью аппаратов высокого давления и моющих средств тротуары, чугунные ограждения и четыре классических фонтана, расположенных на разных концах путепровода», — уточнил он.
Заммэра подчеркнул, что каждое сооружение промывали по специальной технологии, применяемые моющие средства и растворы полностью безопасны для людей и окружающей среды.