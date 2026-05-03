Крестовский мост в Москве промыли в рамках весенней уборки

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели промывку Крестовского моста в рамках весенней уборки. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«В общей сложности привели в порядок после зимы более 2 тыс. объектов — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Провели промывку Крестовского путепровода, который расположен на проспекте Мира и проходит над путями Октябрьской железной дороги», — сказал заммэра, слова которого приводит пресс-служба комплекса.

Бирюков отметил, что работы выполнила бригада коммунальных служб, также были задействованы две поливомоечные машины. Движение автомобилей и пешеходов на время работ не ограничивалось.

«Тщательно промыли с помощью аппаратов высокого давления и моющих средств тротуары, чугунные ограждения и четыре классических фонтана, расположенных на разных концах путепровода», — уточнил он.

Заммэра подчеркнул, что каждое сооружение промывали по специальной технологии, применяемые моющие средства и растворы полностью безопасны для людей и окружающей среды.