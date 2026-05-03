В Белгородской области ВСУ атаковали шесть муниципалитетов, пострадали трое

В Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица FPV-дрон атаковал трактор, пострадал местный житель, который в тяжелом состоянии был доставлен в областную клиническую больницу. В результате ударов беспилотников в городе Грайворон повреждены три частных домовладения и три легковых автомобиля, в селе Головчино — легковой автомобиль, в селе Доброе — автомобиль «ГАЗель», в селе Дорогощь — частное домовладение, в селе Дунайка — два частных домовладения, в селе Казачья Лисица — два легковых автомобиля, в селе Косилово — трактор, в селе Новостроевка-Первая — легковой автомобиль, в селе Почаево — забор и хозпостройка, в селе Рождественка огнем уничтожены два частных дома. Ночью в селе Косилово от атак трех FPV-дронов поврежден ангар на территории предприятия.