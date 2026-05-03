Капремонт начался в одном из старейших медицинских корпусов Южно-Сахалинска

Ремонтные работы пройдут не только в медучреждениях областного центра, но и в районных больницах. Капитальные преобразования в этом году проводятся в различных подразделениях Невельской, Корсаковской, Долинской, Смирныховской районных больниц. Также строятся медобъекты в селах — новый медпункт откроется для жителей села Ясное, в Соловьевке начнет работу современная амбулатория. Кроме того, в этом году в регионе будут сданы в эксплуатацию 5 поликлиник — в Южно-Сахалинске, Углегорске и Холмске.