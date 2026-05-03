Капремонт начался в одном из старейших медицинских корпусов Южно-Сахалинска

Второй корпус Центральной поликлиники Южно-Сахалинска капитально отремонтируют по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». К работам в медучреждении приступили в марте этого года, сообщили в Министерстве здравоохранения Сахалинской области.
Трехэтажное здание, где сейчас расположен второй корпус Центральной поликлиники Южно-Сахалинска, было построено больше 50 лет назад. Оно состоит из трех блоков — каждый будет отремонтирован поэтапно до конца 2028 года.
«В настоящий момент у нас в работе три этажа одного из блоков. На объекте задействовано около 25 человек, работы ведутся согласно установленному графику, до конца августа ремонт будет завершен», — рассказала представитель подрядчика Ольга Воронина.
На время ремонтных работ корпус поликлиники продолжает функционировать, часть врачебных кабинетов была переведена в соседние блоки, у пациентов сохранилась возможность получать медицинскую помощь по месту прикрепления.
После завершения текущего ремонта во втором корпусе поликлиники появится четыре дополнительных кабинета, они будут использоваться для осмотров и консультаций.
Ремонтные работы пройдут не только в медучреждениях областного центра, но и в районных больницах. Капитальные преобразования в этом году проводятся в различных подразделениях Невельской, Корсаковской, Долинской, Смирныховской районных больниц. Также строятся медобъекты в селах — новый медпункт откроется для жителей села Ясное, в Соловьевке начнет работу современная амбулатория. Кроме того, в этом году в регионе будут сданы в эксплуатацию 5 поликлиник — в Южно-Сахалинске, Углегорске и Холмске.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.