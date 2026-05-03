В Алатырском округе Чувашии появится современное культурное пространство

Библиотека — филиал № 1 «Библиотека семейного чтения» города Алатыря в Чувашии откроется после ремонта в сентябре этого года. Культурное пространство создадут по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Алатырского округа.
В настоящее время ведутся работы по отделке стен, потолка и ремонту пола. В обновленном здании обустроят семейную зону для совместного досуга, конференц-зону для проведения семинаров, тренингов и лекций, пространства для чтения и творчества, компьютеризированные рабочие места с доступом к современным цифровым ресурсам. Особое внимание уделяется созданию доступной среды: пространство будет адаптировано в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Уже сейчас для будущей модельной библиотеки поступает новая литература. В секторе комплектования полным ходом идет обработка книг ведущих российских издательств. Коллекция включает в себя познавательную и художественную литературу, произведения классиков и современных авторов, а также издания для детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.