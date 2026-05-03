На акции «Свет Великой Победы» в Волгограде прозвучит музыка Пахмутовой

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 3 мая — РИА Новости. Музыкальной основой аудиовизуального проекта «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде станут произведения Александры Пахмутовой, сообщили в администрации Волгоградской области.

Как сообщали власти ранее, патриотическая акция «Свет Великой Победы» будет трехдневной и пройдет в Волгограде с 7 по 9 мая.

«Основой музыкального сопровождения станут произведения нашей прославленной землячки, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, отображающие летопись золотых страниц истории России», — говорится в сообщении администрации на сайте.

По информации властей, в каждый показ включат выступления волгоградских и московских музыкантов — подиум с роялем разместят на воде бассейна на Площади Героев. Батальные сцены будут сопровождаться спецэффектами. С помощью современных технологий зрителям покажут воссозданные образы участников событий Великой Отечественной войны, эпизоды Сталинградской битвы и Победы. На территорию мемориального комплекса организаторы уже доставили оборудование на девяти грузовиках и начали монтаж.

Также отмечается, что впервые будет реализован совместный проект региона с новостной платформой Дзен, «VK Видео» и «Одноклассниками». 7 мая с 21.00 на этих интернет-площадках акцию будут транслировать в прямом эфире.