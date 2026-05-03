В городе Данилове Ярославской области благоустроят детский парк

«В этом году в Данилове продолжим благоустройство детского парка по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Выполним очередной этап — обустроим входную группу парка, чтобы территория стала еще более комфортной и удобной. В целом за последние пять лет в Даниловском округе реализовали 11 проектов благоустройства за счет федеральных и областных средств. Привели в порядок Привокзальную площадь, Даниловский променад, детско-спортивную площадку в поселке Горушка и другие территории».