В городе Данилове Ярославской области благоустроят детский парк

Очередной этап благоустройства детского парка в городе Данилове Ярославской области выполнят в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Преображение этой территории ведется поэтапно на протяжении последних нескольких лет, сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов региона.
За прошедшее время ранее не обустроенная территория стала точкой притяжения для жителей города. Созданы спортивная зона с комплексом уличных тренажеров и травмобезопасным покрытием, памп-трек для выполнения трюков на скейтбордах, самокатах и велосипедах, детский игровой городок. Пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой, установлены лавочки, смонтирована система уличного освещения. Также обустроен детский автогородок, оборудованный настоящими дорожными знаками, разметкой и пешеходными переходами.
«В этом году в Данилове продолжим благоустройство детского парка по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Выполним очередной этап — обустроим входную группу парка, чтобы территория стала еще более комфортной и удобной. В целом за последние пять лет в Даниловском округе реализовали 11 проектов благоустройства за счет федеральных и областных средств. Привели в порядок Привокзальную площадь, Даниловский променад, детско-спортивную площадку в поселке Горушка и другие территории».
Кроме того, в Данилове завершается благоустройство проекта — победителя IX Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды «Ход конем: система общественных пространств в городе Данилове». В настоящее время готовность объекта составляет около 80%.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.