В Красноярске начали благоустройство улицы Копылова

В Красноярске стартовали работы по обновлению улицы Копылова. в этом сезоне пространство планируют привести к современным стандартам в рамках подготовки к 400-летию города. На первом этапе подрядчики приступили к демонтажу покрытия тротуаров в районе улицы Пушкина по направлению к центру. Работы затронут несколько участков: от Копыловского моста до улицы Годенко, включая отрезки от дома № 17 по улице Копылова до улицы Пушкина и от переулка Боготольский до улицы Академика Киренского. Улица Копылова соединяет исторический центр с туристическими и культурными локациями западной части города, поэтому ее обновление рассматривается как часть комплексного благоустройства. Основной акцент сделают на пешеходной инфраструктуре, где появятся непрерывные тротуары, заменят покрытие, обустроят удобные спуски и понижения, а также приведут в порядок газоны. Параллельно на объекте модернизируют освещение — рабочие заменят старые опоры и светильники, а кабели уберут под землю. Все элементы благоустройства, включая уличную мебель, выполнят в едином стиле. В мэрии добавили, что дополнительно вдоль улицы обновят два сквера у домов № 50 и № 46, а также фонтан «Гейзеры». Эти работы ведутся по отдельным контрактам. Напомним, что в Красноярске планируют открыть три визит-центра к 400-летию города.