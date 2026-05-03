Нижегородцам перечислили методы защиты от клещей

Рекомендуется выбрать светлую одежду и не ходить по маршрутам с высокой травой.

Источник: Нижегородская правда

Самым эффективным способом защиты от укусов клещей является вакцинация, однако есть и другие методы, которые позволят избежать нападения. О том, какие меры предосторожности следует соблюдать, рассказал эксперт «Мегамаркета», руководитель направления товаров Денис Ширяев в беседе с RT.

Для поездки на природу рекомендуется выбрать закрытые вещи: рубашки или крутки с длинным рукавом, а также брюки, заправленные в носки. Одежда должна быть светлой — на ней легче и быстрее заметить клеща. Отмечается, что клещи могут цепляться и за волосы, двигаясь к голове или шее, поэтому нельзя забывать про головные уборы.

Помимо этого, следует использовать репелленты, в частности, средства с диэтилтолуамидом (DEET), икаридином или перметрином. Они наносятся на одежду и открытые участки кожи. При покупке важно обратить внимание на срок годности и концентрацию действующих веществ.

Кроме того, важную роль играет выбор маршрута прогулки. Клещи обитают в высокой траве и густых кустарниках, особенно на границе леса или поля. Они особенно активны в утренние и вечерние часы. После возвращения домой нужно тщательно себя осмотреть — особое внимание следует уделить тонкой коже за ушами, на шее, в подмышках и под коленями.

«Удаление клеща лучше доверить профессионалам в травмпункте. Если такой возможности нет, то его следует аккуратно снять с помощью пинцета или специального инструмента — клещедера или выкручивателя клещей. Не рекомендуется использовать масло, спирт или другие жидкости. После извлечения поместите клеща в герметичную ёмкость, чтобы передать на лабораторное исследование. Обратиться к врачу следует в любом случае, особенно при появлении покраснения, слабости или других симптомов недомогания», — подчеркнул эксперт.

Для того, чтобы не подхватить клеща на дачном участке, требуется регулярно косить траву и низкие кустарники, убирать листву, сухие ветки и сорняки. Они также могут поселиться в кучах дров или в тряпках. При этом клещи не любят сухие сыпучие поверхности, поэтому гравийная или песчаная полоса по периметру участка поможет их отогнать.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что уже более 300 нижегородцев пострадали от укусов клещей.