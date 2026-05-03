В Ессентуках благоустроят общественную территорию у станции «Золотушка»

Там планируют оборудовать парковку и детскую площадку, а также смонтировать освещение.

Благоустройство общественной территории на улице Королева у станции «Золотушка» началось в городе-курорте Ессентуки при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Ставропольского края.

Там планируют обустроить тротуары, парковку и детскую площадку. Кроме того, специалисты собираются смонтировать освещение на данной территории и установить туалет.

«За годы реализации нацпроекта на территории города-курорта Ессентуки благоустроены восемь общественных пространств. Кроме того, в 2024—2025 годах реализован проект — победитель VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — “Сквер на улице Буачидзе/Пушкина”. Благодаря работе нацпроекта наш край уже заметно преобразился, появились новые точки притяжения. По поручению губернатора края Владимира Владимирова данная работа продолжается, в настоящее время формируются планы на будущий год», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.

Напомним, что до 12 июня в стране проводится голосование за объекты благоустройства. На нем представлены пять проектов в Ессентуках. Ознакомиться с территориями можно по ссылке.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.