Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители красноярского села, чьи дома сгорели при пожаре, получат выплаты

Пострадавшие от пожара в красноярском селе Кучерово получат денежные выплаты.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. Денежные выплаты получат жители села Кучерово в Красноярском крае, чьи дома сгорели во время пожара, сообщает правительство региона.

Пожар произошел в воскресенье около 11 часов (7.00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. По данным краевой прокуратуры, в результате происшествия сгорело 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек.

«Для 38 жителей села Кучерово, чьи дома сгорели сегодня во время пожара, организован пункт временного размещения на базе Александровской школы. По поручению губернатора Михаила Котюкова им оказывают всю необходимую помощь… Все пострадавшие получат положенные в такой ситуации денежные выплаты. Местные власти займутся поиском жилья для их дальнейшего расселения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе краевого правительства уточнили, что с погорельцами также работают специалисты территориального отделения социальной защиты и комплексного центра социального обслуживания, которые определяют объем адресной помощи по восстановлению документов, обеспечению одеждой и питанием.