17 межмуниципальных садовых маршрутов запустили в Челябинской области

Стартовало движение садовых агломерационных маршрутов на Южном Урале.

Источник: Freepik

В Челябинской области стартовал сезон дачных перевозок — работу начали 17 межмуниципальных садовых маршрутов. Они будут действовать до 15 октября 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Больше всего автобусов — 11, отправляются из Челябинска, ещё пять из Магнитогорска и один из Златоуста. На всех маршрутах пустили автобусы большого класса.

Стоимость проезда зависит от направления и дальности поездки: от 60 до 150 рублей. Для пенсионеров (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) действует скидка 50%.

Как уточнил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, индексация тарифов в этом году незначительная — ниже инфляции, менее 10%.

Также на некоторых направлениях произошли небольшие корректировки. Например, на маршруте № 102с добавили две новые остановки — «Березка» и «Базы отдыха». В Магнитогорске после окончания ремонта путепровода «Северный переход» автобусы вернулись на обычный маршрут. Остальные изменения касаются только расписания — их скорректировали с учётом пожеланий пассажиров.