Из-за ЧП в Литве задержали поезд, идущий через Воронеж

Поезд 360 «Калининград — Адлер», который проходит через Воронеж, 3 мая задержали в пути из-за ЧП в Литве. На Литовской железной дороге произошел сход вагонов грузового состава, поэтому задержались ряд поездов, следующих по территории Литовской и Белорусской железных дорог. Для пассажиров, которые должны были осуществить посадку в поезд № 360 на станции Смоленск, подготовили резервный состав.
— Максимальное время задержки составляет 8 часов, — сообщили в РЖД. — Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, также им выдают чайную продукцию.
