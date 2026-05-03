Площадку с железной дорогой под Воронежем продают за 125 млн рублей

«На площадке размещаются два козловых крана для приема сыпучих и несыпучих товаров, которые можно доставить по железнодорожной ветке. Территория частично забетонирована, огорожена забором, на ней расположены несколько небольших строений, однако капитальных зданий нет. Присутствует вся транспортная инфраструктура: железнодорожный путь, автомобильная дорога с асфальтовым покрытием. Земля находится в собственности, обременений нет», — пояснил представитель собственника «Ъ-Черноземье». Объект, по его словам, подходит для строительства логистического склада или размещения производственных мощностей.