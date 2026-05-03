МФЦ Свердловской области отмечен на конкурсе «Лидер клиентоцентричности»

Центр представил проект, реализация которого позволила ускорить газификацию домов.

Комплексный проект, представленный МФЦ Свердловской области, вошел в топ-10 российских практик по итогам конкурса «Лидер клиентоцентричности», сообщили в региональном департаменте информационной политики. Эта инициатива направлена на повышение доступности госуслуг, что соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Проект “Один визит — все вопросы по газу решены” позволил упростить получение услуг для жителей области. Мы сократили количество обращений и сроки оформления документов за счет внедрения комплексного сервиса в формате одного окна», — рассказала директор регионального МФЦ Анастасия Зайруллина.

Ранее для подключения к газу получателю услуги необходимо было совершить до восьми визитов в различные организации. Срок оформления достигал 180 дней. В новом формате все услуги объединены в одну процедуру: заявитель подает заявку на подключение к газораспределительной сети, заключает договор поставки газа, оформляет техническое обслуживание и подает документы на меры социальной поддержки.

В общей сложности экспертами была дана оценка 196 решениям, представленным 58 регионами.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.