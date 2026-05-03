МФЦ Свердловской области отмечен на конкурсе «Лидер клиентоцентричности»

Комплексный проект, представленный МФЦ Свердловской области, вошел в топ-10 российских практик по итогам конкурса «Лидер клиентоцентричности», сообщили в региональном департаменте информационной политики. Эта инициатива направлена на повышение доступности госуслуг, что соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Проект “Один визит — все вопросы по газу решены” позволил упростить получение услуг для жителей области. Мы сократили количество обращений и сроки оформления документов за счет внедрения комплексного сервиса в формате одного окна», — рассказала директор регионального МФЦ Анастасия Зайруллина.
Ранее для подключения к газу получателю услуги необходимо было совершить до восьми визитов в различные организации. Срок оформления достигал 180 дней. В новом формате все услуги объединены в одну процедуру: заявитель подает заявку на подключение к газораспределительной сети, заключает договор поставки газа, оформляет техническое обслуживание и подает документы на меры социальной поддержки.
В общей сложности экспертами была дана оценка 196 решениям, представленным 58 регионами.
