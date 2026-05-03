Передовой опыт минобра Нижегородской области представили на федеральном уровне

Ключевые вопросы совещания касались аспектов защиты прав детей, внедрения системы оценки качества в образовательных организациях.

Источник: Время

Специалисты министерства образования Нижегородской области представили свой передовой опыт на окружном совещании министерства просвещения России в Саранске. Об этом сообщили в нижегородском минобре.

Ключевые темы совещания касались защиты прав детей, внедрения системы оценки качества в образовательных организациях, реализации комплексного плана мероприятий по развитию математического и естественно-научного образования, кадровой политике и снижению бюрократической нагрузки на педагогов.

«Сегодня важно обсудить ключевые вопросы сферы общего образования, реализацию воспитательного потенциала школьных предметов, повышение качества математического и естественно-научного образования. Актуальными остаются вопросы сокращения бюрократической нагрузки на педагогов, профориентационной работы и исторического просвещения», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В состав делегации Нижегородской области вошли руководители управлений министерства образования, Нижегородского института развития образования регионального, центра компетенций «Бережная школа» и центра организационного-методического сопровождения деятельности профильных классов НИРО.

По словам основных спикеров, в Год дошкольного образования приоритетными направлениями работы стали обновление содержания и стандартов на этой ступени, а также капитальный ремонт и строительство детских садов.

«Важно регулярно обсуждать вопросы развития сферы образования, включая дошкольное, а также совершенствование методического сопровождения педагогов. Нижегородская область обладает уникальным опытом, которым мы готовы делиться. Привлечение в систему более тысячи специалистов по итогам 2025 года — прямое доказательство того, что в регионе выбраны верные образовательные приоритеты», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

В рамках отдельной секции под руководством заместителя министра просвещения Ольги Колударовой обсудили кадровую политику и деятельность региональных институтов развития образования.

«Сохранение педагогических кадров — это долгосрочная стратегия, включающая достойную оплату труда преодоления дефицита кадров, реальное снижение бюрократической нагрузки, жилищные программы, институт наставничества и психологическую поддержку самих педагогов. Важно “держать руку на пульсе”. Такие встречи позволяют проанализировать текущую ситуацию, обменяться опытом и наметить задачи на будущее», — подчеркнула ректор НИРО Елена Окунькова.

Не менее важной частью мероприятия стала экскурсия по ведущим школам Республики Мордовии. Участники познакомились с практиками региона в области профориентации, работы с одаренными детьми и подготовки кадров для образования.

Особое внимание было уделено внедрению принципов «бережливого производства» в образовательную среду. В работе секции приняла участие руководитель Регионального центра компетенций «Бережная школа» Анна Опиканец. Модераторы секции отметили, что Нижегородская область стабильно входит в топ-5 и топ-7 регионов России по ключевым показателям эффективности в образовании, и выразили уверенность в дальнейшем укреплении позиций Нижегородской области.

«Высокая оценка федеральных экспертов подтверждают системный подход к управлению и успешное внедрение современных стандартов. Нижегородская область демонстрирует не просто теоретическое понимание принципов бережливости, но и предлагает рынку готовые инструменты. Регион продолжит наращивать темпы и станет кузницей новых образовательных образцов бережливости и новых коробочных решений», — резюмировала Анна Опиканец.